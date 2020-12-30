خبيرة أمراض معدية لم تستبعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد عيد رأس السنة

لم تستبعد رئيسة الاتحاد الدولي لخبراء الأمراض المعدية والموظفة السابقة في وزارة الصحة الروسية، إيرينا شيستاكوفا، زيادة عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا بعد عطلة رأس السنة .

وقالت في حديث أدلت به لوكالة "نوفوستي" الروسية:" كما تتصورون فإننا جميعا سنتواصل في عيد رأس السنة، ولا يمكن ألا يتواصل أفراد العائلة الذين يجلسون حول مائدة العيد. من المعلوم إن العمل يجبرنا على الانضباط والالتزام بالتباعد ونحس هناك اننا معزولون. إلا أن زيارة الأقرباء وذوينا المسنين تزيل أية عزلة".

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وأشارت الخبيرة قائلة:" إن السلطات الروسية لم تفرض قيودا صارمة على السكان كما فرضتها السلطات الأوروبية. ويمكن أن نشاركها في موقفها غير الصارم، إذ ان الناس يتعبون دائما من تشديد القيود".

يذكر أن السلطات الروسية كانت قد دعت أكثر من مرة المواطنين إلى الالتزام بقيود وقواعد معينة وخاصة في الأماكن العامة حيث من الضروري ارتداء الكمامات الواقية والقفازات والتقيد بالتباعد الاجتماعي. كما طالبت بإغلاق المطاعم والمقاهي والحانات وغيرها بعد الساعة الـ11 مساء.

جدير بالذكر أن عطلة رأس السنة وعيد الميلاد تبدأ في روسيا يوم 31 ديسمبر عام 2020 وتستمر لغاية يوم 10 يناير عام 2021.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا