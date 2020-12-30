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الأرجنتين: الكونغرس يمنح الموافقة النهائية على مشروع قانون يسمح بالإجهاض

مجتمع

الأرجنتين: الكونغرس يمنح الموافقة النهائية على مشروع قانون يسمح بالإجهاض
Reuters
احتجاجات أثناء مناقشات مجلس الشيوخ لمشروع قانون الإجهاض في بوينس آيرس، الأرجنتين
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منح الكونغرس الأرجنتيني الموافقة النهائية على مشروع قانون يسمح بالإجهاض في البلاد، في أول 14 أسبوعا من الحمل.

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وأصبحت الأرجنتين اليوم الأربعاء أول دولة رئيسية في أمريكا اللاتينية تشرع الإجهاض، عندما صوت مجلس الشيوخ الأرجنتيني على مشروع القانون على النحو التالي: أغلبية 38 لصالحه، مقابل 29 ضده، وامتناع واحد عن التصويت على مشروع القانون هذا الذي يسمح بعمليات الاجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل.

وجاء التصويت عقب مناظرة مطولة في الكونغرس الأرجنتيني، مساء أمس الثلاثاء.

وفي الوقت الحالي، يعد الإجهاض في الأرجنتين قانونيا فقط في حالات الاغتصاب أو التهديد المميت لحياة المرأة، في حين يتيح مشروع القانون الجديد الإجهاض في جميع الحالات، على أن لا يتجاوز الحمل 14 أسبوعا.

المصدر: رويترز

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