استطلاع الرأي: مهنة البائع أكثر طلبا لدى الروس في عيد رأس السنة
أجرت بوابة "رابوتا. رو" الإلكترونية" الروسية المتخصصة في العمالة استطلاع رأي الروس لمعرفة المهن الأكثر طلبا في السوق أثناء الاحتفال بعيدي رأس السنة وميلاد المسيح.
ويرى 42% من المشاركين في استطلاع الرأي أن مهنتي البائع ومحاسب الصندوق ستكونان أكثر طلبا في العيدين والعطلة المتعلقة بهما.
وقال 36% من المشاركين إن مهنة التوصيل المنزلي هي أكثر طلبا في تلك الفترة وأوضحوا أن شعبية خدمة التوصيل المنزلي ستزداد وقت العيد إلى حد بعيد .
وشدد 34% من المشاركين في استطلاع الرأي على أهمية الخدمات الطبية ومهنة الطبيب والممرض.
وافترض ثلث الروس أن مهمة السائق ستزداد طلبا في عطلة رأس السنة والميلاد. أما 23% من المشاركين فيعتبرون مهنة المدرب الرياضي والمسؤول عن الترفيه لهما أهمية.
وبين المهن الأخرى لفتت انتباه المشاركين في استطلاع الرأي مهنة الحلاق (15%)، والطباخ وصانع الحلويات (13%)، والنادل والخادم في المطعم (5%).
يذكر أن استطلاع الرأي أجري في ديسمبر الجاري في كل الأقاليم الروسية. وشارك فيه نحو 3 آلاف شخص.
مصدر: كومسومولسكايا برافدا