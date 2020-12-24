استطلاع الرأي: ثلث الروس يريدون استقبال السنة الجديدة مع فلاديمير جيرينوفسكي

أجرى المركز الروسي لدراسة الرأي العام استطلاع رأي المواطنين بشأن حصاد عام 2020 .

وبين الأسئلة الكثيرة التي وجهها خبراء المركز إلى المواطنين الروس كان سؤال عن سياسي يريد المواطنون استقبال السنة الجديدة معه كي يجلس معهم إلى مائدة الاحتفال.

واقترح المركز على المواطنين أن يختاروا 5 سياسيين يمكن أن يوجهوا إليهم دعوة مشاركة عيد رأس السنة.

وقد أبرز المشاركون في استطلاع الرأي 18 سياسيا يفضلونهم. وتصدر القائمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الذي حصد 49% من أصوات المشاركين في استطلاع الرأي.

أما المركز الثاني فاحتله رئيس الحزب الديمقراطي الليبيرالي الروسي الذي حصد 29% من أصوات المشاركين في استطلاع الرأي.

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وشغل رئيس الوزراء، ميخائل ميشوستين، المكانة الثالثة بنسبة 18% من أصوات المشاركين.

يذكر أن وزبر الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، شغل المرتبة الرابعة (7%) وبعده رئيس الحزب الشيوعي الروسي، غينادي زيوغانوف، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف ( 5% لكل منهما).

وحصد نسبة 3% كل من رئيس الوزراء السابق، دميتري مدفيديف ورئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسي) فياتشيسلاف فولودين والسياسي المعارض، أليكسي نافالني.

أما المحافظ السابق المتهم بالقتل، سيرغي فورغال، فحصد نسبة 2%.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا