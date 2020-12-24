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محكمة موسكو تتهم "غوغل بالتدخل في الحياة الشخصية للروس

مجتمع

محكمة موسكو تتهم
Kirill Kalinnikov
صورة أرشيفية
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بعثت روسية إلى هيئة حماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) رسالة طالبت فيها بحماية حقوق ابنتها غير البالغة.

وذلك بعد أن نشرت شركتا "يوتيوب" و"غوغل" الأمريكيتان مقطع فيديو تظهر فيه المراهقة.

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ورفعت الهيئة دعوى قضائية إلى محكمة "تاغانسكي" في موسكو ضد الشركتين المذكورتين. ووافقت المحكمة على الدعوى فأصدرت حكما قضائيا أدان شركتي "يوتيوب" و"غوغل" لتدخلهما في الحياة الشخصية للبنت غير البالغة وقضت بإرضاء طلبات تتضمنها الدعوى التي رفعتها الهيئة الروسية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن سكريترة المحكمة، زولفيا غورينتشوك" قولها إن المحكمة بتت بذنب شركتي "غوغل" و"يوتيوب" في انتهاك حق المواطنين بحرمة الحياة الشخصية والسر الشخصي والعائلي.

واعتبرت المحكمة المعلومات التي نشرتها الشركتان الأمريكيتان خرقا لقوانين روسيا في مجال البيانات الشخصية.

وأضافت السكرتيرة أن صفحة الإنترنت المدانة بخرق القوانين الروسية يمكن أن تدرج الآن على  قائمة المواقع الإلكترونية التي تخرق حقوق أصحاب البيانات الشخصية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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