بوتين يؤيد اقتراحا لإعلان الـ31 من ديسمبر عطلة رسمية

أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء اقتراحا لإعلان الـ31 من ديسمبر من كل عام عطلة رسمية في البلاد.

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وفي تعليقه على اقتراح سيرغي نيفيروف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم، أعرب بوتين عن ثقته بأن إضافة يوم عطلة إلى فترة أعياد رأس السنة لن تترتب عليها خسائر اقتصادية تذكر.

ومع ذلك أشار إلى أن الفرصة قد فاتت لتبني قرار بهذا الصدد على المستوى الفدرالي، واقترح على سلطات الأقاليم الروسية التي لم تتخذ بعد هذا الإجراء إعلان الـ31 من ديسمبر عطلة على المستوى المحلي.

وفي وقت سابق رفض مجلس الدوما مرارا مشروع قانون طرحه نواب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي لإعلان الـ31 من ديسمبر عطلة مع الحفاظ على إجمالي عدد أيام العطلة في السنة.

كما لم يحظ هذا المشروع بتأييد مجلس الوزراء واللجنة البرلمانية المعنية بالعمل والسياسة الاجتماعية وشؤون المحاربين القدماء.

المصدر: تاس