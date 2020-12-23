ترامب يصدر مرسوما بـ"تجميل"جميع المباني الفيدرالية في البلاد

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مرسوم ينص على أن تكون المباني الحكومية الفيدرالية في الولايات المتحدة "جميلة".

ويهدف المرسوم إلى التخلص من أسلوب العمارة الحديث والعودة إلى الأسلوب الكلاسيكي.

لكن المرسوم أثار انتقادات من قبل المعماريين فور ظهور مسودته في فبراير الماضي حيث سخر بعض الناقدين منه، قائلين إنه يريد أن "يجعل المباني الفدرالية جميلة من جديد"، في إشارة إلى شعار ترامب الانتخابي الشهير من 2016.

وقال الناقد المعماري باول غولدبرغر في حديث لصحيفة "الغارديان" البريطانية إن المشكلة ليست بالأسلوب الكلاسيكي بحد ذاته، وإنما بتحديد الأسلوب الرسمي بموجب مرسوم رئاسي، ما يعتبر "غير منسجم مع الديمقراطية الليبرالية في القرن الـ21".

واعتبر غولدبرغر أن مرسوم ترامب "رمزي إلى حد كبير"، وأن الرئيس المنتهية ولايته يحاول "رمي قنبلة أخرى في طريقه" قبل مغادرة البيت الأبيض.

المصدر: الغارديان