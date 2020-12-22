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مصر.. المطربة أنغام ترد على أنباء إصابتها بفيروس كورونا

مجتمع

مصر.. المطربة أنغام ترد على أنباء إصابتها بفيروس كورونا
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قالت المطربة المصرية أنغام إن الحديث عن إصابتها بفيروس كورونا مجرد شائعات غير صحيحة.

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وفي مكالمة هاتفية لها مع الإعلامي المصري عمرو أديب نفت أنغام ما تردد حول إصابتها بالفيروس، مؤكدة أن من أصيب هي مديرة أعمالها راندا رياض وزوجها الفنان محمد شرنوبي.

وأكدت أنه لا داعي للقلق لأنها لم تقابل "راندا وزوجها منذ فترة طويلة، فأنا لا أفارق منزلي منذ مدة، ولم أخضع لأي اختبارات أو تحاليل للكشف عن إصابتي لأني لم أكن مخالطة لهما".

وتمنت أنغام الشفاء لمديرة أعمالها راندا رياض ولزوجها الفنان محمد الشرنوبي قائلة: "أتمنى لهما الشفاء" مؤكدة "هما يتحسنان الآن".

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت أمس عن دخول أنغام إلى الحجر الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا بسبب مخالطتها مديرة أعمالها.

المصدر: المصري اليوم

 

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