هزت الرأي العام العراقي.. القبض على منفذ جريمة بحق شقيقتيه

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على شاب عذب شقيقتيه وقتلهما في قضية هزت الرأي العام العراقي.

وذكرت شرطة محافظة كربلاء في بيان صحفي، أن "مفارز مكافحة إجرام كربلاء تمكنت مساء الاثنين، من القبض على المجرم الذي قام بقتل شقيقتيه قبل أيام في مدينة الصدر ببغداد".

وأضافت: "تم تسجيل اعترافات المتهم بعد مواجهته بالأدلة والقرائن ليحال إلى القضاء لنيل جزائه العادل على ما اقترفت يداه من جرم شنيع".

وهزت هذه الجريمة الشارع العراقي، وتضامن العراقيون مع الضحيتين زهراء وحوراء ورفعوا وسم (#حق_زهراء_وحوراء) للضغط على السلطات والقبض على المجرم.

المصدر: RT