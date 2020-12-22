استطلاع الرأي: 70% من الروس يفضلون الاحتفال بعيد رأس السنة مع أفراد عائلاتهم

يرى غالبية سكان روسيا أن أفراد العائلة كلهم يجب أن يجتمعوا يوم 31 ديسمبر لاستقبال السنة القادمة معا.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجراه موقع "رابوتا.رو" الروسي أن 70% من الروس يفضلون الاحتفال بعيد رأس السنة مع أفراد عائلاتهم.

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أما 10% من المشاركين في استطلاع الرأي فأعلنوا أنهم سيقيمون أمسية بمشاركة الأصدقاء والزملاء للاحتفال بعيد رأس السنة معهم.

وقال 6% من المشاركين في استطلاع الرأي أن الرحلة السياحية هي أفضل طريقة لاستقبال السنة القادمة. وهناك من يفضلون العمل على أي نوع من الاحتفال ويشكل عدد هؤلاء نسبة 2% من إجمالي المشاركين في استطلاع الرأي.

وقال 1% فقط من المشاركين إنهم سيحتفلون بعيد رأس السنة بوسط المدينة. فيما أعلن 8% من المشاركين في استطلاع الرأي أنهم لا يحتفلون بعيد رأس السنة أبدا.

وقال 6% من الروس فقط إنهم يعتزمون توجيه دعوة حضور عيدهم إلى بابا نويل وحفيدته "سنيغوروتشكا" ليلة رأس السنة.

يذكر أن استطلاع الرأي أجري في ديسمبر الجاري وشارك فيه 2500 شخص تجاوز سنهم 18 عاما.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا