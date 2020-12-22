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عالمة لبنانية تفوز بجائزة "لوريال اليونسكو" للنساء في مجال العلوم

مجتمع

عالمة لبنانية تفوز بجائزة
news.un.org
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أفاد موقع "أخبار الأمم المتحدة" بفوز العالمة اللبنانية عبلة السباعي، أستاذة علم الأوبئة بالجامعة الأمريكية في بيروت بجائزة "لوريال اليونسكو" للنساء في مجال العلوم .

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وأوضح الموقع الإلكتروني أن البروفيسورة عبلة السباعي نالت هذه الجائزة عن منطقة إفريقيا والدول العربية.

ولفتت العالمة اللبنانية بهذه المناسبة إلى أن عملها يهدف إلى "فهم السياق والعوامل التي تؤخر التدهور في الصحة مع تقدمنا ​​في العمر وتعزيز المبادرات بشأن الفوائد التي نجنيها من خلال عيش حياة أطول".

المصدر: أخبار الأمم المتحدة

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