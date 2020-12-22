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بوابة "Louder": أغنية بكلمات "بذيئة" عن جونسون في صدارة قائمة أعياد الميلاد في بريطانيا

مجتمع

بوابة
Reuters
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ذكرت بوابة "Louder" أن أغنية تنتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بكلمات بذيئة تصدرت قائمة الأغاني الأكثر شعبية في عيد الميلاد.

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وحتى الآن تحتل هذه الأغنية التي حملت اسما مسيئا لمجموعة  "The Kunts" المرتبة الثانية من حيث عدد التنزيلات على موقعي "iTunes"، و"Amazon".

وعلى الرغم من أن أغنية أخرى تحتل المرتبة الأولى لأغاني أعياد الميلاد الأشهر حتى الآن، إلا أن الأغنية عن جونسون يمكن أن تزيحها وتصبح الأولى في بريطانيا.

 المصدر: iz.ru

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