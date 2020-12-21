هاري وميغان يعلنان عن شراكة مع المطبخ العالمي لإطعام الجائعين خلال الكوارث

أعلن الأمير البريطاني هاري وزوجته، أن مؤسستهما الخيرية الجديدة دخلت في شراكة مع منظمة المطبخ المركزي العالمي وطباخها الشهير لإطعام الجائعين بالمناطق التي تعرضت لكوارث في العالم.

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وستنضم مؤسسة هاري وميغان غير الربحية "أرتشويل فاونديشن" إلى الطاهي الشهير خوسيه أندريس، لتشييد سلسلة من مراكز الإغاثة المجتمعية.

وستكون هذه المراكز منشآت دائمة يمكن فتحها سريعا للعمل كمطابخ خلال حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية ويمكن أيضا أن تكون بمثابة مراكز لتوزيع الطعام أو مدارس أو عيادات.

وقال هاري وزوجته ميغان ماركل، في بيان صحفي أمس الأحد "صحة مجتمعاتنا تعتمد على قدرتنا على التواصل مع إنسانيتنا المشتركة".

وأضافا "عندما نفكر في الطاهي أندريس وفريقه المدهش في المطبخ المركزي العالمي، نتذكر أنه حتى في عام من الصعوبات التي لا يمكن تصورها، هناك الكثير من الأشخاص الرائعين الذين على استعداد للعمل دون كلل لدعم بعضهم بعضا".

ومن المقرر افتتاح أول مركز من بين أربعة مراكز في عام 2021 بجزيرة دومينيكا بالبحر الكاريبي التي اجتاحها إعصارا ماريا وإرما في عام 2017، وسيقام المركز الثاني في بويرتوريكو التي اجتاحها الإعصاران أيضا بقوة.

وستسعى المؤسسة الخيرية أيضا للحصول على الدعم من منظمات أخرى لتشييد المزيد من هذه المراكز في أنحاء العالم.

وتخلى هاري وميغان، وهما دوق ودوقة ساسكس، عن دوريهما كعضوين فاعلين بالعائلة المالكة في نهاية مارس، وانتقلا إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية وابتعدا كثيرا عن الأضواء.

المصدر: رويترز