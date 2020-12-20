مصر.. النيابة العامة تأمر بحبس والدين قاما بتعذيب طفلهما وإجباره على تعاطي المواد المخدرة

أصدرت النيابة العامة المصرية أمرا يقضي بحبس والدي طفل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتعذيبه، وإجباره على التدخين، وتعاطي المواد المخدرة.

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وقضى الأمر بعرض الوالدين والطفل المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي، لبيان مدى تعاطيهم أي مواد مخدرة، وأمرت النيابة العامة بتسليم الطفل لجدته، بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته، مع استكمال التحقيقات.

ورصدت وحدة "الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداولا واسعا لمقطع مصور نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، "لطفل به آثار تعذيب جسدية، إذ حصلت الوحدة على وسيلة للاتصال بناشرة المقطع، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر الأخير بالتحقيق العاجل في الواقعة، حيث تولت النيابة المختصة التحقيق، وأمدت الشرطة بوسيلة الاتصال بالناشرة لاستدعائها، التي أشارت إلى إقامتها بذات العقار محل إقامة الطفل المجني عليه مع والديه وآخر، وأكدت أنها نشرت المقطع في محاولة لمساعدة الطفل".

كما اعترف الطفل أن "والديه أحدثا الإصابات التي ناظرتها النيابة العامة، عبر تعديهما عليه، ولفت إلى أنهما حرماه من الطعام، ومن الرعاية الطبية، والتعليم، وأجبراه على التدخين، وتعاطي المواد المخدرة".





المصدر: "الأهرام"