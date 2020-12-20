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وسائل إعلام أفغانية: 9 قتلى على الأقل جراء انفجار في كابل

في ألمانيا.. وفاة مصمم باب "الكعبة المشرفة" في عهد الملك خالد بن عبد العزيز

مجتمع

في ألمانيا.. وفاة مصمم باب
Reuters Sultan Al-Masoudi
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أفادت وسائل إعلام سعودية أمس السبت، بأن مصمم باب الكعبة المشرفة في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز، المهندس منير سري الجندي، فارق الحياة في ألمانيا.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن الجندي توفي في ولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا، دون الكشف عن سبب وفاته.

وذكّرت التقارير بأن الملك خالد وجه بصناعة باب جديد للكعبة من الذهب الخالص، عقب صلاته فيها عام 1397هــ (1977 م.)، وكُلف الجندي بتصميمه، وبدأ العمل في معمل شيخ الصاغة الشيخ محمود بدر الذي كان من كبار مشايخ الذهب في مكة المكرمة.

المصدر: سبق 

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