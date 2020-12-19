كلاب تنهش امرأة إيطالية في شقتها حتى الموت

ذكرت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية أن امرأة لقيت حتفها بعد أن هاجمتها خمسة كلاب من سلالة "الذئب التشيكوسلوفاكي" في شقتها بإيطاليا.

وقالت الصحيفة إن المرأة (74 عاما) تعرضت للعض في ذراعيها وساقيها في نفس الوقت ونزفت حتى الموت.

ووجدت الابنة، وهي صاحبة الكلاب، أمها في شقتها الكائنة بمدينة تورين الواقعة في شمال غرب البلاد بعد ذلك بوقت قصير.

وأضافت الصحيفة أن الابنة قامت بعد ذلك بإخراج الكلاب من الشقة ووضعتهم في سيارة ثم أغلقت عليهم أبوابها.

ويعمل الأطباء البيطريون حاليا على تحديد ما إذا كان سيتم قتل الكلاب قتلا رحيما من عدمه.

المصدر: صحيفة "لاستامبا" الإيطالية