مصر.. إحباط محاولة سرقة تمثال حصان الزقازيق المشهور

أحبطت قوات الأمن المصرية محاولة سرقة الحصان الحديدي المثبت بميدان نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق بالشرقية المشهور بـ"حصان الزقازيق".

وكلف محافظ الشرقية ممدوح غراب بنقل الحصان الحديدي الكائن بميدان نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق إلي مقر الحملة الميكانيكية بحي أول، والبدء فورا في أعمال إصلاحه بلجنة مهندسين مختصين وإعادة تركيبه مرة أخري في الميدان، وذلك بعد أن تعرض لتلفيات ومحاولة سرقة من قبل خارجين على القانون.

وكانت غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام، قد تلقت إخطارا من رئاسة حي أول الزقازيق تفيد بسقوط الحصان الحديدي بميدان نفق أبو الريش على الأرض وبه تلفيات وذلك بعد أن أحبطت دورية أمنية محاولة مجهولين سرقة التمثال بسياره خاصة بهم.

المصدر: الجمهورية