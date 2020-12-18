طفل صغير يخوص مغامرة خطرة في منتصف الليل من أجل "حافلة حمراء"

التقطت كاميرا مشهد هروب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، غادر بيت أسرته خفية في منتصف الليل كي يشاهد "الحافلة الحمراء".

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وتوصف حالة الطفل الصغير الصحية الآن بأنها جيدة، لكن بسببه ظهرت مشاكل لوالديه بالطبع.

وعثر على هذا الطفل وهو يسير ليلا على أحد طرق موسكو السريعة، وكان يرتدي سروالا قصيرا وينتعل حذاء فقط، فيما كانت درجة الحرارة – 5.

ولم يتمكن الطفل من إعطاء عنوانه للشرطة، وأبلغها أنه "يريد رؤية الحافلة الحمراء"، وفيما كان الطفل الصغير يتجول في العاصمة ليلا، كانت أسرته تنام في سلام، ولم يفتقده والداه إلا في الساعة السابعة صباحا، وكان باب البيت مشرعا.

وتبين أن الأسرة تبنت هذا الطفل، بعد أن توفيت والدته قبل عامين، وأنها تبنت أيضا طفلا آخر، علاوة على أربعة أبناء لها، ولم يسجل في السابق هروب أي منهم من المنزل.

المغامر الصغير يرقد الآن في المستشفى، ولن يعاد إلى متبنيه، إلا بعد إذن من السلطات المختصة.

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