مقتل شاب في الهند بالضرب المبرح بشبهة محاولته سرقة بقر

قتل شاب في الـ 32 من العمر، فجر الأربعاء، بالضرب المبرح طيلة ساعات بشبهة محاولة سرقة قطيع من البقر في فولواري شريف، بيهار قرب عاصمة ولاية باتنا، في الهند.

وسارعت السلطات الأمنية المحلية إلى اعتقال 6 أشخاص بعد أن تم التبليغ عنهم بتورطهم في هذه الجريمة.

تم الهجوم على الضحية محمد المجير والانقضاض عليه عندما شوهد وهو يحاول فك رباط قطيع، حسب القناة التلفزيونية الهندية "NDTV"، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى بعد ظهر الأربعاء، فيما نجح مرافقه في النجاة بنفسه.

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تضاعفت الردود الشعبية القاسية ضد محاولات سرقات قطعان الماشية في الهند خلال السنوات الأخيرة وبلغت حد القتل المتكرر، مما دفع رئيس الوزراء نريندرا مودي إلى التنديد بها سنة 2017 موضحا أن قتل الناس من أجل البقر غير مقبول.

القناة التلفزيونية الهندية "NDTV" أكدت أن غالبية ضحايا مثل هذه الردود الشعبية الفظة مسلمون في بلد يحظى فيه البقر بهالة من القداسة في غالبية أقاليمه بمقتضى المعتقدات الهندوسية.

المصدر: القناة التلفزيونية "NDTV" الهندية