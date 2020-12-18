المحكمة تجبر امرأة على إعادة بطاقة فازت بالجائزة الكبرى  

ألزمت المحكمة، إحدى موظفات متجر في بلدة دويلستاون بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بإعادة بطاقة اليانصيب الفائزة، بعدما تبين أنها حصلت عليها بشكل غير مشروع.

وقالت مجلة "نيوزويك"، إن بيفرلي زيلتسر، استلمت العمل كبائعة في ورديتها في سوبر ماركت Acme، في 21 مارس 2019، وخلال ذلك لاحظت وجود مجموعة من بطاقات اليانصيب غير المباعة بعد إعلان نتائج السحب، وبين هذه البطاقات كانت توجد البطاقة التي ربحت الجائرة الكبرى بقيمة 4.15 مليون دولار.

وعلى الفور، اشترت السيدة بطاقة من الإصدار الجديد بقيمة 10 دولارات ووضعتها مكان البطاقة الفائزة، في مجموعة البطاقات غير المباعة، وأخذت لنفسها البطاقة الفائزة.

وفي تسجيل كاميرات المراقبة، ظهرت البائعة وهي تأخذ البطاقة الفائزة معها. بعد ذلك توجهت إلى مكتب صرف الجوائز لتتسلم قيمة الجائزة، لكن إدارة اليانصيب اكتشفت أن البطاقة الفائزة غير مباعة فعلا، ورفضت دفع المال لها. لكن البائعة رفعت دعوى قضائية ضد هذه الإدارة وطالبت بصرف الجائزة لها.

وفي يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، عقدت جلسة استماع في قضية زيلتسر. خلال جلسة الاستماع، أشارت القاضية إلى أن زيلتسر سرقت التذكرة، وألزمتها بإعادتها.

المصدر: لينتا رو