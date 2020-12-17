بالفيديو.. ردة فعل أول مواطنة سعودية تلقت لقاح كورونا
Reuters
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نشر موقع أخبار السعودية على "تويتر" مقطع فيديو يظهر ردة فعل أول مواطنة في المملكة بعد تلقيها لقاحا ضد فيروس كورونا.
وانطلقت اليوم الخميس المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض. وقد دشن وزير الصحة توفيق الربيعة الحملة بتلقيه أول جرعة من اللقاح.
شاهد..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 17, 2020
ردة فعل أول مواطنة تلقت تطعيم ضد كورونا .
pic.twitter.com/wYpqZ6JK4T
وكانت سلطات الصحة السعودية قد سجلت الأسبوع الماضي لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكوفيد-19 من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.
المصدر: RT