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بالفيديو.. ردة فعل أول مواطنة سعودية تلقت لقاح كورونا

مجتمع

بالفيديو.. ردة فعل أول مواطنة سعودية تلقت لقاح كورونا
Reuters
صورة تعبيرية
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نشر موقع أخبار السعودية على "تويتر" مقطع فيديو يظهر ردة فعل أول مواطنة في المملكة بعد تلقيها لقاحا ضد فيروس كورونا.

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انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية
انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية

وانطلقت اليوم الخميس المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض. وقد دشن وزير الصحة توفيق الربيعة الحملة بتلقيه أول جرعة من اللقاح.

وكانت سلطات الصحة السعودية قد سجلت الأسبوع الماضي لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكوفيد-19 من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.

المصدر: RT

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