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توقيف زوجة دبلوماسي عربي في الأردن

مجتمع

توقيف زوجة دبلوماسي عربي في الأردن
Reuters
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تحدثت صحيفة "الغد" الأردنية عن توقيف زوجة دبلوماسي عربي في العاصمة عمان، على خلفية اتهامها بتعنيف طفلها.

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وذكرت الصحيفة بهذا الشأن أن "قاضي صلح جزاء عمان قرر الثلاثاء توقيف زوجة دبلوماسي عربي عن تهمة الإيذاء البسيط بحق ابنها".

وأفيد بأن القاضي قرر في وقت لاحق الإفراج عن السيدة بموجب كفالة وجرى إطلاق سراحها.

وأشير إلى أن الزوج كان تقدم بشكوى للجهات الرسمية، التي قامت بدورها  باستدعاء الزوجة وتحويلها إلى القضاء.

المصدر: الغد

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