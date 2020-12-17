الأمير هاري وميغان ماركل يطلقان مشروعا خاصا على موقع إلكتروني سويدي

قال موقع The Verge الأمريكي، إن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، سيعملان كمقدمين للبث الصوتي (بودكاست)، على موقع سبوتيفاي (Spotify) السويدي.

وأضاف The Verge، أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، سيطلقان ملفات صوتية حصرية على Spotify، وسيكون لكل منهما مشروعه الخاص.

وأعلن الزوجان أيضا عن إنشاء شركة إنتاج - Archewell Audio (باسم ابنهما - ارتشي). وبالإضافة إلى "البودكاست" الخاص بهما، سيقومان بإنتاج عروض أخرى مع بدء العام المقبل.

وهذا العام، سيظهر الأمير البريطاني زوجته الممثلة الأمريكية، على Spotify في حلقات ضيوف عيد رأس السنة.

وأشار موقع The Verge، إلى أن الأمير هاري وميغان ماركل، "يسيران على خطى" زوجين مشهورين آخرين، باراك وميشيل أوباما، اللذان وقعا أيضا على عقد مع Spotify وافتتحا شركة إنتاج خاصة بهما.

وسيختص برنامج الأمير هاري، في القضايا التي تهم المحاربين القدامى. وستبحث ميغان، قضايا المساواة بين الجنسين.

المصدر: نوفوستي