سوريا.. توقيف عاملين في "كهرباء طرطوس" بعد حادثة صعق طفل وتعرض أطرافه لخطر البتر

أعلنت وزارة العدل السورية أن النيابة العامة في طرطوس أمرت بتوقيف اثنين من العاملين في كهرباء المحافظة بعد حادثة صعق طفل بسلك توتر متوسط وتعرضه لخطر بتر أطرافه.

وقالت الوزارة إن النيابة العامة في طرطوس أمرت بتوقيف رئيس مكتب طوارئ الكهرباء وعامل فني في ناحية البيضا بالمحافظة، "بتهمة الإهمال الذي أدى إلى التسبب بالإيذاء".

وأوضحت أن ذلك جاء إثر حادثة الطفل يزن محمد محمود (10 سنوات) والذي تعرض لصعق بالكهرباء من سلك توتر متدل من برج كهربائي في منطقة كفرسيتا بريف المحافظة الساحلية.

وقال مصدر في الوزارة إن ذلك هو ما تشير إليه التحقيقات الأولية، وأضاف أن النيابة العامة ستقوم بالتحقيق إذا ما كان هناك سلك متدل من برج التوتر العالي أم لا، وأشار إلى أن التحقيقات القضائية ستنشر تباعا.

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يذكر أن الرئيس بشار الأسد كان قد وجه بنقل الطفل يزن من مشفى الباسل في طرطوس إلى مشفى تشرين العسكري.

وكان يزن يتلقى العلاج في مشفى الباسل بعدما أدى الصعق الكهربائي إلى تهديد يديه إضافة إلى الطرف السفلي الأيسر بالبتر، حسب ما ذكر مدير المشفى إسكندر عمار أمس لـ RT، وأضاف أن لجنة من 5 أطباء كانت تشرف على حالة الطفل عند اقتراح البتر، وأنها توصلت أن تطبيق تقنية "الأكسجين عالي الضغط" المتوافرة في مشفى تشرين، يحسن مستوى البتر.

أسامة يونس

المصدر: RT