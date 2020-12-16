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بريطانيا.. سرقة ساعة جيب بقيمة 27 ألف دولار كانت هدية من الرئيس الأمريكي

مجتمع

بريطانيا.. سرقة ساعة جيب بقيمة 27 ألف دولار كانت هدية من الرئيس الأمريكي
Globallookpress Carlos Garcia Granthon
صورة من الأرشيف
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أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن الشرطة بأن مجهولا سرق ساعة جيب بقيمة 27 ألف دولار، والتي أهداها الرئيس الأمريكي الـ 28 وودرو ويلسون لبحار بريطاني قبل أكثر من 100 عام.

وحسب الشرطة، تمت سرقة الساعة من متجر للتحف القديمة في لندن يوم 12 ديسمبر الجاري، حيث انتحل السارق المفترض صفة مشتري كان يهتم بشراء مزهرية ولم يتفق مع التاجر على سعرها، وسرق الساعة عندما لم ينتبه إليه التاجر.

وكانت الساعة الذهبية القديمة بوزن 14 قيراطا، تحمل اسم صاحبها، المدعو تشارلز لورنسون، قبطان باخرة "نوبيان"، إضافة إلى الإشارة إلى أن الساعة هدية من الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون (1913-1921)، تقديرا لجهود لورنسون لإنقاذ طاقم سفينة "جوليا تروبي" الأمريكية في 7 مارس عام 1914.

وتبحث الشرطة البريطانية في الوقت الحالي عن مرتكب الجريمة. ولم ترد بعد أي معلومات عن القبض على شخص أو أشخاص مشتبه بهم.

المصدر: نوفوستي

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