بريطانيا.. سرقة ساعة جيب بقيمة 27 ألف دولار كانت هدية من الرئيس الأمريكي

أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن الشرطة بأن مجهولا سرق ساعة جيب بقيمة 27 ألف دولار، والتي أهداها الرئيس الأمريكي الـ 28 وودرو ويلسون لبحار بريطاني قبل أكثر من 100 عام.

وحسب الشرطة، تمت سرقة الساعة من متجر للتحف القديمة في لندن يوم 12 ديسمبر الجاري، حيث انتحل السارق المفترض صفة مشتري كان يهتم بشراء مزهرية ولم يتفق مع التاجر على سعرها، وسرق الساعة عندما لم ينتبه إليه التاجر.

#APPEAL | Images of a rare pocket watch issued following a theft in #Islington - the watch was originally gifted by the US President Woodrow Wilson. Can you help locate it? Pls call 101 CAD1857/15Dec with info. https://t.co/eRTC9WLonb — Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 15, 2020

وكانت الساعة الذهبية القديمة بوزن 14 قيراطا، تحمل اسم صاحبها، المدعو تشارلز لورنسون، قبطان باخرة "نوبيان"، إضافة إلى الإشارة إلى أن الساعة هدية من الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون (1913-1921)، تقديرا لجهود لورنسون لإنقاذ طاقم سفينة "جوليا تروبي" الأمريكية في 7 مارس عام 1914.

وتبحث الشرطة البريطانية في الوقت الحالي عن مرتكب الجريمة. ولم ترد بعد أي معلومات عن القبض على شخص أو أشخاص مشتبه بهم.

المصدر: نوفوستي