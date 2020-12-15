الرئيس السوري يوجه بنقل طفل مهدد ببتر أطرافه إلى مشفى عسكري بدمشق

بعد متابعة من الرئيس السوري بشار الأسد تم نقل طفل يواجه خطر بتر ثلاثة من أطرافه بعد تعرضه لصعق من شبكة توتر عال في طرطوس إلى مشفى تشرين العسكري في دمشق.

وقال مدير مشفى الباسل في طرطوس إسكندر عمار لـ RT إن الطفل يزن محمود (11 عاما)، كان في المشفى منذ نحو أسبوع بعد تعرضه لصعق كهربائي، وأدى إلى تهديد يديه إضافة إلى الطرف السفلي الأيسر بالبتر.

وأضاف عمار أنه تم نقل الطفل إلى مشفى تشرين العسكري في دمشق حيث يتوفر العلاج بالأوكسجين عالي الضغط.

وقال إن مشفى الباسل قدم للطفل كل ما يمكن تقديمه من علاج، وكان يشرف على حالته لجنة من 5 أطباء باختصاصات مختلفة، عند اقتراح البتر، وتوصلت أن تطبيق علاج الأكسجين عالي الضغط يحسن مستوى البتر.

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية تناقلت قصة الطفل الذي تعرض لصعق كهربائي من سلك كان متدليا من عمود توتر متوسط في منطقة كفر سيتا في محافظة طرطوس.

المصدر: RT