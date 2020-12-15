منظمة الصحة العالمية قد تدرس مسألة توزيع جوازات التطعيم ضد فيروس كورونا

قد تبحث منظمة الصحة العالمية مسألة توزيع جوازات التطعيم ضد فيروس كورونا لكل من تلقى اللقاح.

أعلنت ذلك المندوبة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في حديث أدلت به الثلاثاء 15 ديسمبر لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.

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وقالت:" تجدر الإشارة إلى أن كل من يريد زيارة بعض البلدان الإفريقية أو القيام برحلة سياحية إليها يجب عليه الخضوع الإلزامي للتطعيم ضد الحمى الصفراء وتسلم له شهادة خاصة. ويتخذ هذا الإجراء كيلا يعدي البعوض المنزلي بفيروس الحمى الصفراء بعد عودته إلى الوطن. أما البعوض فيمكنه نقل العدوى إلى أي أحد وتحويل المرض إلى وباء".

وأجابت، ميليتا فوينوفيتش، عن سؤال وجهته إليها إذاعة "كومسومولسكايا برافدا" عن اللقاح ضد فيروس كورونا بأنها تفضل التطعيم به.

وقالت:" هناك احتمال كبير جدا لتطعيمي في روسيا بلقاح روسي إذا كان متاحا".

وأوضحت قائلة:" إني أقيم حاليا في صربيا وأزور جنيف من وقت إلى آخر وكذلك كوبنهاغن حيث أتابع أموري المتعلقة بالعمل. وأردت التطعيم قبل مغادرتي روسيا. لكن اللقاح الروسي لم يكن متاحا آنذاك إلا لمجموعة الخطر (الأطباء والمدرسين). وآمل بتلقي اللقاح الروسي بعد عودتي إلى روسيا حين يكون اللقاح متاحا لي".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا