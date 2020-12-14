أوليفر ستون يعلن عن تلقيه لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

أعلن المخرج السينمائي الأمريكي المشهور أوليفر ستون أنه خضع للتطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال ستون في حديث للقناة الأولى للتلفزيون الروسي، اليوم الاثنين: "خضعت للتطعيم قبل عدة أيام، ولا أعرف حتى الآن مدى فاعلية اللقاح، لكنني سمعت الكثير من التعليقات الإيجابية بشأنها".

وتابع قائلا: "يتعين علي تلقي الحقنة الثانية، وسيكون من الضروري أن أحضر إلى هنا من جديد. وأعتقد أن لقاحكم مفيد، ولا أفهم لماذا يتجاهلونه في الغرب، وتصمت الصحافة عن كل المعلومات".

يذكر أن أوليفر ستون، المخرج الحائز على 3 جوائز "أوسكار" والعديد من الجوائز الأخرى، يعمل على فيلم جديد في محطة بيلويارسكايا الذرية بمقاطعة سفيردلوفسك في منطقة الأورال بروسيا.

المصدر: نوفوستي