السلطات العراقية تغلق 91 قاعة وناد ليلي غير مرخص

أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، الشروع بعملية أمنية لغلق القاعات والنوادي الليلية ومخازن بيع المشروبات الكحولية غير المرخصة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوكالة، أن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الأمن السياحي في وزارة الداخلية "نفذت عملية أمنية أسفرت عن غلق 91 موقعاً من هذه الأماكن، التي لا تحمل موافقة رسمية بممارسة المهنة، ومخالفة للتعليمات والضوابط القانونية، بمناطق متفرقة من بغداد".

وأضاف البيان: "كما تم إلقاء القبض على مالكيها واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

وتقوم السلطات العراقية بين فترة وأخرى بعمليات إغلاق للقاعات والنوادي الليلية في العاصمة بغداد، وأغلقت العام الماضي أشهر قاعات الروليت في العاصمة.

المصدر: RT