وسائل إعلام: 500 شخص شاركوا في حفلة سرية بمارسيليا

شارك 500 شخص على الأقل في أمسية سرية في مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا، قبل ضبطهم من قبل الشرطة، حسبما أوردت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد.

وكشفت شبكة France Bleu للمحطات الإذاعية المحلية أن منظمي الحفلة كانوا يستأجرون مستودعا شمالي المدينة بذريعة ضرورة تخزين بضائع، لكنهم أقاموا فيه عوضا عن ذلك بارا وحلبة للرقص.

وأشارت الشبكة إلى أن عدد الحفلات التي نظمت في المكان المذكور لا يزال مجهولا، لكن الأمسية الأخيرة جمعت حوالي 500 شخص تم تغريم بعضهم.

فيما أفادت أجهزة إنفاذ القانون بفتح تحقيق في الحادث من أجل محاسبة المنظمين الرئيسيين لاشتباههم في تعريض حياة أناس آخرين للخطر بخرقهم القيود المفروضة في البلاد على خلفية مكافحة وباء كورونا.

المصدر: تاس