بعد إلغاء احتفالات عيد الميلاد بسبب كورونا.. شركات إسبانية ترسل هدايا لموظفيها تكريما لهم

أرسلت شركات إسبانية هدايا لموظفيها وذلك بعد إلغاء حفلات عيد الميلاد، بسبب الحظر المفروض على عقد تجمعات كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وتعتبر سلال هدايا عيد الميلاد طريقة شائعة في إسبانيا للتعبير عن الشكر للموظفين على مجهودهم في العمل على مدى العام المنصرم. ويتنوع محتوى السلال بين هدايا بسيطة ولفافات بارزة تحتوي على نبيذ وخمر ولحم خنزير وأنواع من الحلوى.

وقال مدير شركة روخاس باريوس للهدايا، مويسيس باروسو باريوس: "ذهب جزء كبير من ميزانية حفلات عشاء عيد الميلاد الملغاة إلى هدايا العيد ويشمل ذلك شركات تفعل هذا لأول مرة هذا العام"، مضيفا: "ذلك حقق انتعاشا كبيرا لنا".

وقالت بيبا ألاركون، مديرة التسويق في شركة لوتس دي إسبانيا، إحدى أكبر شركات القطاع، إن أحد أسباب إرسال سلال هدايا للموظفين هو الحفاظ على عامل التحفيز بين طاقم الموظفين الذين يعمل معظمهم من المنزل.

وذكرت أن قيمة الطلب في المتوسط زادت إلى ما بين 50 و60 يورو للسلة مقارنة مع ما بين 30 و40 يورو في العام الماضي، مضيفة أن الشركة تأمل في تحقيق نفس مبيعات العام الماضي.

ونظرا لأن التركيز في 2020 كان منصبا بشدة على الصحة بدأت بعض الشركات في توسيع نشاطها. وتعرض روخاس باريوس على سبيل المثال صفقة مميزة مع شركة تأمين صحي خاصة جنبا إلى جنب مع سلال الهدايا.

المصدر: رويترز