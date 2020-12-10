بعد إشاعات عن صحته .. وزير الصحة السوري يزور زحلاوي في المشفى

زار وزير الصحة السوري، حسن محمد الغباش، رجل الدين المسيحي، الأب إلياس زحلاوي، الذي يتلقى العلاج في أحد مشافي دمشق إثر إصابته بكورونا.

وكان زحلاوي دخل العناية المشددة في المشفى يوم السبت الماضي، قبل أن يبدأ بالتحسن ويغادر غرفة العناية، ورغم ذلك انتشرت شائعات غير صحيحة عن وضعه الصحي.

ومساء أمس تجمع عدد من أطفال "جوقة الفرح" التي أسسها زحلاوي عام 1977، في حديقة المشفى ليرنموا أناشيد لزحلاوي الذي أطل عليهم من شرفة المشفى.

ومنذ يومين وجه زحلاوي للفرقة تسجيلا بصوته من العناية المشددة طمأنهم فيها على صحته، وقال إنه في المشفى "من باب الاحتياط".

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ولزحلاوي عدد من المؤلفات، والترجمات، وهو عضو في اتحاد الكتاب العرب، أطلق "جوقة الفرح" عام 1977 بنحو 55 طفلا، لتضم اليوم نحو 500 شخصا من ثلاث فئات عمرية، إذ تضم منشدين أعمارهم ما بين 7 إلى 75 عاما.

أسامة يونس ـ دمشق