مصر.. وفاة أشهر كاتب بوليسي بأزمة قلبية

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الكاتب المصري المشهور نبيل فاروق إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقالت ريهام فاروق ابنة الفقيد: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان. إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".

وتابعت: "صلاة الجنازة غدا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي من طريق الاسماعيلية، نسألكم الحضور والدعاء. نسأل الله أن يؤجرنا في مصيبتنا، لا أصابكم مكروه في عزيز لكم".

ونبيل فاروق اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، حيث صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة.

وقدم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، حيث لاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية