رفض منح الجنسية الفرنسية لجزائري تجاوز ساعات العمل القانونية

رفضت السلطات الفرنسية منح الجنسية لجزائري يبلغ من العمر 36 عاما في فرنسا لأنه تجاوز ساعات العمل القانونية لضمان حياة أفضل لعائلته.

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وحسب قناة "BFMTV" الفرنسية، فإن هناك أسبابا عديدة لرفض طلب التجنس، منها الجوانب المادية كالوظيفة الثابتة والموارد الكافية، وضعف المعرفة باللغة الفرنسية.

وتمت إضافة دافع مفاجئ آخر إلى هذه القائمة، وهي العمل فوق الساعات التي يتطلبها القانون.

وهذا ما حدث مع محمد الجزائري الذي يعيش في فرنسا منذ 13 عاما، فبعد تخرجه بدأ العمل لإعالة أسرته وبعد عدة سنوات قضاها في فرنسا كمقيم، قرر التقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية.

لكن طلبه رفض بسبب تجاوزه المدة القانونية للعمل التي يسمح بها القانون الفرنسي وهي 151 ساعة في الشهر حيث عمل محمد ما يقرب من 250 ساعة في الشهر، مع وظيفة بدوام كامل وعقود محددة المدة في عطلات نهاية الأسبوع.

وقال محمد للقناة الفرنسية: "أنا أعمل كثيرا لأكون فرنسيا، صدمت بسبب هذا الرفض".

وتابع: "لن أستسلم سأراسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أجل النظر في قضيتي".

المصدر: "النهار" الجزائرية