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مصر.. القبض على مواطن ألقى أمواله على المواطنين في الشارع

مجتمع

مصر.. القبض على مواطن ألقى أمواله على المواطنين في الشارع
Reuters
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قامت أجهزة الأمن المصرية بإلقاء القبض على الشخص الذي ظهر وهو يلقي الأموال على المواطنين بأوسيم في الجيزة.

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وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة، حيث "ألقى مبلغا ماليا محدودا – فئات صغيرة، تجمع على إثرها بعض المارة بالطريق لاستبيان الأمر، وضبط بحوزته مبلغ مالي محدود من ذات الفئات الصغيرة".

وعلل ما فعله بقصد الشهرة، وأنه كان في طريقه لتوزيع المبلغ المالي المضبوط بحوزته بذات الطريقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان صاحب فيديو إلقاء الأموال من الشرفة في مصر صبري عبد العزيز، قد قال إنه قرر اعتماد هذه الطريقة بعدما شاهد اللقطة في أحد الأفلام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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