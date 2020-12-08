بعد إصابته بكورونا.. الأب إلياس زحلاوي يوجه رسالة صوتية مؤثرة لـ"جوقة الفرح"

وجه الأب إلياس زحلاوي المصاب بكورونا رسالة مؤثرة من العناية المشددة في المشفى بدمشق إلى أعضاء "جوقة الفرح" التي أسسها قبل 43 سنة.

وقال زحلاوي إنه في المشفى "من باب الاحتياط" وخاطب أعضاء الفرقة بالقول: "لا تقلقوا علي أنا بألف خير"، وأضاف "أملي كبير بأن يعيدني الرب إليكم لنكمل الدرب... اذكروني بصلاتكم متل ما انتو بقلبي وصلاتي".

ودخل زحلاوي المشفى يوم السبت الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويعد زحلاوي واحدا من أشهر رجال الدين في سوريا، وهو عضو في اتحاد الكتاب العرب، وأسس "جوقة الفرح" عام 1977، كما عمل في تدريس اللغة الفرنسية، وترجم عنها، وله عدد من المؤلفات بالفرنسية والعربية.

وعين زحلاوي كاهنا في كنيسة سيدة دمشق، حيث يقيم حتى اليوم بغرفة صغيرة فيها.

أسامة يونس ـ دمشق