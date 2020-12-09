البرلمان الروسي يناقش نظام تغريم المدمنين على المخدرات

يدرس نواب مجلس الدوما (البرلمان الروسي) فاعلية نظام تغريم المدمنين على المخدرات.

وذلك بعد أن اقترح العضو في المجلس الاجتماعي الروسي ورئيس المشروع الفدرالي "روسيا اليقظة" سلطان حمزايف، زيادة الغرامة التي تفرض على من يتعاطون المخدرات في الأماكن العامة بمقدار أضعاف، أي رفعها من 4 – 5 آلاف روبل ( نحو 80 دولارا) إلى 20 – 30 ألف روبل ( نحو 400 دولار).

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وقال رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون العمل والسياسة الاجتماعية والمتقاعدين، ياروسلاف نيلوف، إنه يؤيد مبادرة تقدم بها سلطان حمزايف. لكنه أعرب عن شكه بأن يجعل ارتفاع مقدار الغرامة على مدمن المخدرات يقلع عن تعاطيها.

وقال:" أعتقد أن الغرامة المرتفعة لن تجبر المدمنين الأثرياء على التراجع عن تعاطي المخدرات. أما الفقراء فإن ارتفاع الغرامة سيجعلهم يسرقون أموال عائلاتهم ليشتروا جرعة من المخدرات. ولا تعد أية غرامة مهما كان قدرها أمرا رادعا بالنسبة إليهم".

فيما دعا النائب في مجلس الدوما إلى مكافحة من يقومون بدعاية تعاطي المخدرات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا