معلمة سورية: تعليق من 3 كلمات على صفحة الرئاسة تسبب بنقلي 90 كم عن مكان سكني وبسرعة البرق

قالت معلمة سورية إن مدير تربية مدينة حلب إبراهيم ماسو نقلها مسافة تزيد عن 90 كيلومترا عن مكان سكنها بسبب تعليق يمس محافظ حلب كتبته تحت خبر نشرته صفحة رئاسة الجمهورية.

وأوضحت المعلمة ولاء سكيف لـ RT أنها كتبت تعليقا بثلاث كلمات على خبر نشرته صفحة الرئاسة السورية حول مرسوم إعفاء محافظ ريف دمشق السابق علاء إبراهيم، تقول فيه "عقبال محافظ حلب"، وكان ذلك سببا في نقلها إلى مدرسة أخرى في دير حافر بريف حلب تبعد نحو 90 كيلومترا، وبشكل نهائي، وهي تعد من العقوبات القاسية في وزارة التربية:

ولأن سكيف كتبت في صفحتها الشخصية ما جرى، وتم تداول الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت محافظة حلب توضيحا عبر صفحتها الرسمية.

وكان لافتا أن التوضيح نشرته محافظة حلب، وليست صفحة مديرية التربية في حلب، ويرد فيه تصريح لمدير التربية إبراهيم ماسو، يذكر فيه رواية المديرية لأسباب النقل.

محافظة حلب نفت أن يكون لها أي علاقة بنقل المعلمة، وأوردت عن ماسو أسبابا أخرى للنقل منها ما يتعلق بغيابها المتكرر، إضافة إلى تأخرها عن الدوام، أسباب أخرى أوردتها في التوضيح وقد نفتها جميعا المعلمة ولاء:

المعلمة سكيف نفت لـ RT صحة كل ما ورد في توضيح المحافظة مما اعتبرته "اتهامات" غير صحيحة، وتساءلت: "ألم يكتشفوا كل تلك المخالفات إلا بعد ساعات على كتابتي التعليق؟".

وأكدت سكيف أنها وبعد ساعات على كتابة التعليق وفي صباح يوم الخميس، تلقت اتصالات من "دائرة الابتدائي في مديرية التربية" وقالت ولاء إن الموظف الذي اتصل بها أخبرها أن النقل إلى دير حافر تم بناء على اتصال من المحافظ، وأن ذلك بسبب التعليق على صفحة الرئاسة عن المحافظ.

وتشير ولاء إلى أنها ذهبت يوم الأحد (الجمعة والسبت عطلة رسمية) واستلمت قرار النقل.

حاولت RT مرارا الاتصال بمدير التربية إلا أنه لم يجب، ولدى الاتصال إلى مكتبه علمنا أنه خرج للقاء المحافظ.

ومن اللافت سرعة "إنجاز" قرار النقل، حسب التوضيح المنشور، إذ يرد أن عددا من الخطوات التي تستغرق وقتا في العادة، تم خلال ساعات، وحسب توضيح المحافظة:

اقترح مدير مدرسة "كفين" نقل المعلمة، ورفع الاقتراح إلى الموجه التربوي المشرف الذي بدوره، رفع المقترح إلى مدير المجمع التربوي في اعزاز، الذي بدوره رفع المقترح إلى مدير التربية، الذي أصدر القرار.

وكانت المعلمة نشرت ما جرى عبر صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، ونشرت صورة تعليقها الذي قالت فيه "عقبال محافظ حلب"، وطالبت بمشاركة المنشور، مؤكدة أنها لن تسكت عن حقها.

أسامة يونس

المصدر: RT