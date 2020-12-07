إصابة الفنانة المصرية صابرين بفيروس كورونا

كشفت الفنانة المصرية صابرين عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك خلال الساعات الماضية بعدما أعلنت أن تحليلها للفيروس جاء إيجابيا.

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وعلقت وكتبت: "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".

وقالت مصادر إن الفنانة صابرين أصيبت مع 3 من أفراد أسرتها وهم زوجها وشقيقها وزوجته.

وكانت البداية مع زوجة شقيقها ثم شقيقها، لتصل بعد ذلك إلى صابرين وزوجها.

يذكر أن اَخر ظهور للفنانة صابرين كان في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم الأربعاء الماضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية