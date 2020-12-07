مسؤول في رابطة الإنجيليين في مصر يعلن عن إنشاء مدرسة لـ "التعافي من المثلية الجنسية"

أعلن مؤسس خدمة TC التابعة لرابطة الإنجيليين في مصر والشرق الأوسط القس طوني جورج، عن إنشاء مدرسة جديدة للتعافي من المثلية الجنسية.

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وأشار في بيان له إلى أن المدرسة ستبدأ فعالياتها في 26 ديسمبر الجاري ولمدة 8 أسابيع بمقر الخدمة بمصر الجديدة.

وقال القس جورج، إن المدرسة تستهدف الذين يصارعون مع الميول غير المرغوب فيها، والتي تظهر نتيجة ما مروا به في مرحلة الطفولة، والأكثر خطورة على الشباب اليوم هو "فقدان الهوية".

وتابع: "هناك العديد من الأسباب التي تقود إلى الميول المثلية، والشفاء من المثلية ليس مستحيل فقد خلق الله بداخلنا مرونة بدرجة تسمح لنا بالتغير والتخلص من الميول المثلية".

وأضاف طوني، أن: "الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي نعيش فيه هو ما دفعني إلى عمل مدرسة التعافي من المثلية، خاصة وأن الأعداد في تزايد مستمر"، مؤكدا وجود فريق من المعالجين متخصصين في التعافي من الميول المثلية وإدمان الجنس، ويشارك في قيادتها مجموعات من المتعافين من المثلية".

المصدر: اليوم السابع