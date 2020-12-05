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ناشطة سعودية شهيرة تثير الجدل بحديثها عن الخمور

مجتمع

ناشطة سعودية شهيرة تثير الجدل بحديثها عن الخمور
Reuters Hamad I Mohammed
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أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني غضبا واسعا بين الناشطين السعوديين بعد دعوتها إلى شرب الخمر.

وقالت القحطاني: "الواحد يشرب وينبسط. أنا مني ضد كل إنسان حر وإذا الشخص يساوي شيء ولا يخالف القانون أنا منى ضد".

وتابعت: "أنا أسأل البنات اللي يشربون والشباب يعني شو تحسون فيه فيقولون يعطي جرأة واحساس بالسعادة والنشوة. والله لو اشرب خمر ويسكي أو نبيذ لاصور وأنا اشرب بس أنا ما أحبه".

وواجهت القحطاني انتقادات عقب ظهورها في الفيديو ودشن مستخدمو "تويتر" هاشتاغ #مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني ليحتل صدارة الموقع في المملكة.

المصدر: وكالات

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