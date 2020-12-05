ناشطة سعودية شهيرة تثير الجدل بحديثها عن الخمور

أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني غضبا واسعا بين الناشطين السعوديين بعد دعوتها إلى شرب الخمر.

وقالت القحطاني: "الواحد يشرب وينبسط. أنا مني ضد كل إنسان حر وإذا الشخص يساوي شيء ولا يخالف القانون أنا منى ضد".

#هند_القحطاني هذا مو قانون هذه من الكبائر والمحرمات،، وكلامك هذا هدفه واضح يانعلّه صدقت شمس لما سمتكم نعاليات،، طيب تبين مودي يشرب الخمر ،،؟ وهي ماتحبه لو حبته النعلّه كان شربته ونعم الأم ،،!! pic.twitter.com/HAIZrhtX2p — heart beat❤️ (@noot72046353) December 4, 2020

وتابعت: "أنا أسأل البنات اللي يشربون والشباب يعني شو تحسون فيه فيقولون يعطي جرأة واحساس بالسعادة والنشوة. والله لو اشرب خمر ويسكي أو نبيذ لاصور وأنا اشرب بس أنا ما أحبه".

يعني هي ماتشرب !!! اصلا كم مره تصور وهي متنحه وبس تضحك بدون سبب دليل انها شاربه لين قالت بس صدق من سماها #السلقه_هند_القحطاني مسويه فيها الام المضحيه عشان اولادها تاركة الخمر عشان اولادها اصلا لازم تشربه غصب عنها عشان يقبلون لجوئها — بنت قحطان (@So_so_1440) December 4, 2020

هذي ماهمها الحلال والحرام همها القانون فقط ومسويه نفسها انفتاحيه وفوق هذا اكبر دليل على المجاهرة بالمعاصي ... نسأل الله السلامة

يجب محاربتها وعدم نشر نظرياتها الخرااااا هذي وافكارها النسوية — بياض الثلج☃️ (@noor1901_) December 4, 2020

وواجهت القحطاني انتقادات عقب ظهورها في الفيديو ودشن مستخدمو "تويتر" هاشتاغ #مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني ليحتل صدارة الموقع في المملكة.

المصدر: وكالات