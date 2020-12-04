فنانة مصرية تعلق على شائعة وفاتها

علقت الفنانة والمذيعة المصرية ميار الببلاوي على شائعات وفاتها التي انتشرت خلال الساعات الماضية.

ونشرت ميار عبر حسابها على Instagram صورة لخبر وفاتها متأثرة بإصابتها بكورونا، وكتبت: "حسبى الله ونعم الوكيل مستعجلين على إيه علشان تطلعوا إشاعة زي دي أنا بفضل الله وبفضل دعواتكم ربنا من عليا بالشفا وراجعه قريب".

وتابعت: "ليه بتفولوا عليا بالموت فى الغربة نفسي أشوف ابنى وأمى لاخوف ولا فزع من لقاء الله بس مش بالاشاعات تموتوا الناس عيب".

وكانت ميار الببلاوي تعرضت لوعكة صحية حيث تتواجد في الولايات المتحدة لتجري عملية في القلب، حيث كانت تعيش حالة كبيرة من الحزن إثر وفاة شقيقها مؤخرا، مؤكدة أن وفاته سببت صدمة كبيرة لها.

يذكر أن ميار الببلاوي ابتعدت عن التمثيل منذ فترة وتقدم برامج تلفزيونية تهتم بكل ما يخص المرأة والمجتمع وتنقلت بين العديد من القنوات الفضائية، آخرها قناة النهار، واتخذت قرار ارتداء الحجاب أثناء مشاركتها بمسلسل "عائلة شمس"، مع الفنانة سيمون.

المصدر: وسائل إعلام مصرية