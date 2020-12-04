مصر.. موديل مصرية تثير ضجة كبيرة بفستانها بسبب كاتي بيري (صور)

شهدت مواقع التواصل ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية في مصر، بعد الإعلان عن الفستان الذي سترتديه الموديل المصرية علياء هيكل خلال موكب المومياوات.

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وبعد ساعات قليلة من نشر صورة الفستان، استاء رواد السوشيال ميديا من صور الفستان الذي اعتبروه مسروقا عن فستان كاتي بيري في فيديو "dark horse".

ومن جانبه، قال مصدر مسؤول من وزارة السياحة والآثار المصرية أن الصورة المتداولة لأحد المشاركات في موكب نقل المومياوات الملكي من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط "دوبلير" لتجربة الإضاءة فقط، لافتا أن الفستان المتداول ليس الفستان الذي سيتم ارتداؤه في الحفل.

وأكد مصدر مسؤول من الوزارة، أن الفساتين التي ترتديها المشاركات في الحفل، إهداء من 8 من مصممي الأزياء العالميين، واتفقت إدارة الحفل معهم على أن تكون فساتين الحفل إهداء منهم تقديرا لحجم الحدث الكبير.

وأشار المصدر إلى أن كل ما يتم تداوله عبارة عن صور من البروفات التي تتم حاليا، ولكن لم تستقر إدارة الحفل على الشكل النهائي أو الفستان المقرر ارتداؤه حتى الآن.

ورغم عدم تحديد موعد حتى الآن للموكب الملكي، بات العالم على موعد مع الحدث الاستثنائي الذي ينتظر أن تشهده القاهرة قريبا بنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة، في مسير تم إعداده بعناية لتكون الرحلة آمنة من التحرير إلى الفسطاط.

المصدر: أخبار اليوم