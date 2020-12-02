مستشار بالديوان الملكي السعودي يطالب بفرض عقوبات وغرامات لحل مشكلة المغالاة في المهور

طالب المستشار بالديوان الملكي السعودي عضو هيئة كبار العلماء عبدالله بن سليمان المنيع، إيقاع وفرض العقوبات والغرامات المالية لحل مشكلة المغالاة في المهور.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في معرض رده عن سؤال حول مشكلة غلاء المهور التي أصبحت من معوقات الزواج لبعض الشباب في برنامج "فتاوى" بالقناة السعودية، حيث حذر الشيخ المنيع من تبعات هذه المشكلة الخطيرة على المجتمع بالانحلال والتجاوزات والانحراف بإشباع الطاقات الجنسية بغير حق وبطرق غير مباحة شرعا، معتبرا أن الزواج يمر بأعظم مشكلة أدت لعزوف وإحجام كثير من الشباب.

وقال المنيع "نتمنى من ولاتنا أن يعنوا بهذه المشكلة عناية يكون لها أثر بإيجاد عقوبات مالية لمنع هذه الأمور كلها، وأن تكون بطريقة مبسطة ويسيرة للحد من متطلبات أمور الزواج والمغالاة في المهور".

ولفت عضو هيئة كبار العلماء إلى أن نفقات الخطوبة والشبكة وعقد الزواج والدخول والزيارة والسفر تكلف اليوم أضعاف المهر والصداق، واصفا أشكال الزواج الآن بالمؤلم والمؤثر ومنذرا بسوء عواقبه للشباب والفتيات الذين فقدوا أسباب المودة والمحبة والسكينة.

وختم بقوله: "نحن نتمنى إقرار وفرض عقوبات مالية على المغالاة في المهور حتى يكون لها أثر، مشيرا إلى أن المخالف يمكن أن يتحمل السجن والجلد، لكن لا يستطيع تحمل العقوبات وتعطيل الحسابات المالية".

المصدر: سبق