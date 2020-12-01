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الداخلية السورية تكشف تفاصيل جريمة قتل طفلة وحرق جثتها في ريف حماة

مجتمع

الداخلية السورية تكشف تفاصيل جريمة قتل طفلة وحرق جثتها في ريف حماة
RT
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أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها قبضت على مرتكب جريمة قتل وحرق طفلة في قرية دير الصليب في ريف حماة، وسط البلاد

وقالت الوزارة إن فرع الأمن الجنائي في حماة كشف ملابسات الجريمة بعد إلقاء القبض على القاتل.

وأضافت أنه تم العثور على "خصلتي شعر" تعودان للطفلة المغدورة (هيا) في منزل القاتل (يونس)، وأن الأخير اعترف بإقدامه على اغتصاب الطفلة قبل أن يقتلها، ثم يحرق جثتها.

قاتل الطفلة (هيا) من قرية دير صليب في قبضة فرع الأمن الجنائي في حماة وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حماة حول...

تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية السورية‏ في الثلاثاء، ١ ديسمبر ٢٠٢٠

وأوضحت الوزارة أن القاتل "استدرج الطفلة على متن دراجته النارية إلى منزل قيد الإنشاء عائد لأحد أقاربه بالقرب من القرية، وبعد ارتكاب جريمته أقدم على سكب مادة البنزين على جثتها وإشعال النار فيها لإخفاء معالم الجريمة"

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وكانت الجريمة التي هزت مدينة حماة وقعت في 22 من الشهر الماضي، وتناقلت صفحات مواقع التواصل أن الطفلة هيا (مواليد 2006)، اختطفت قبل أن يتم العثور على جثتها متفحمة في أحد المباني قيد الإنشاء قرب قرية دير صليب التابعة لمنطقة مصياف في ريف حماة.

المصدر: RT

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