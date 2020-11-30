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إيطاليا.. إصابة 8 أطفال من عائلة واحدة بفيروس كورونا

مجتمع

إيطاليا.. إصابة 8 أطفال من عائلة واحدة بفيروس كورونا
YouTube
درس عبر الفيديو في إيطاليا
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أصيب جميع أطفال عائلة إيطالية وعددهم 8 بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين.

 ويلزم الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و18 عاما، بيتهم في مدينة برينديزي بجنوب إيطاليا، بعد أن أصيب أحدهم بمرض "كوفيد-19" (الناجم عن فيروس كورونا)، قبل أن ينقل العدوى فيما بعد إلى سائر إخوته وأخواته، دون أن تبدو عليهم أعراض المرض وهم في حالة صحية جيدة.

وصرحت أمهم، التي تعمل في الشرطة المحلية بأن المشكلة الرئيسية التي تواجهها عائلتها المكونة من 10 أفراد هي أن جهاز توزيع الإنترنت "الراوتر" الوحيد الموجود في شقتها عاجز عن توفير التوصيل المستقر لجميع أطفالها بشبكة الإنترنت في آن واحد، ما يصعب من مواصلتهم الدراسة "عن بعد".

المصدر: نوفوستي

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