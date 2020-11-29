الفنان محمد رمضان يسقط أرضا على مسرح دبي

تعرض الفنان المصري محمد رمضان، لموقف محرج على مسرح مهرجان الضيافة بدبي، بعد أن سقط على الأرضية خلال توجهه لاستلام جائزة تكريمية.

واثناء سير رمضان لاستلام جائزته التكريمية، وقع على مسرح الضيافة، لكنه نهض مباشرة وتابع سيره، ثم حاول تدارك الموقف بالقول "ما يوقع إلا الشاطر".

وانتشر مقطع فيديو سقوط محمد رمضان بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مئات من التعليقات الساخرة.

لو انا مكانه بسوي نفسي اغمى علي مستحيل اكمل 😂😂😭😭😭😭 — Rawan (@purplriri) November 29, 2020

احسن — AdEl AlJaBrI (@adilaljabri) November 29, 2020

عشنا وشفنا نمبر ون وبيسقط

كيف هي

😂😂😂 — Samoohy ^__* (@alsameh_hussein) November 29, 2020

اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك — إنسانة (@star472008) November 29, 2020

المصدر: وكالات