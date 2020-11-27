مجلس الدوما الروسي يتبنى قانون العمل عن بعد بصيغته الثالثة

تبنى مجلس الدوما (البرلمان الروسي) قانون العمل عن بعد (بعيدا عن المكتب) بصيغته الثالثة والأخيرة ومن شأنه إدخال تعديلات ملموسة في قانون العمل الروسي.

وحسب القانون فإن العمل عن بعد قد يكون دائما أو مؤقتا (حتى نصف العام) أو دوريا، ما يعني أن العمل عن بعد يعقبه العمل في المكتب وهكذا دواليك.

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وجاء في القانون أن نوع العمل وظروف توفير كل المستلزمات للعامل وتعويض نفقاته مثل ثمن استخدام الإنترنت يجب أن تذكر في اتفاقية العمل أو في ملحقاتها.

ويمكن أن تفسخ الاتفاقية، حسب القانون، في حال استحالة الاتصال بالعامل خلال فترة تزيد عن يومين إذا لم يقدم سببا يبرر غياب الاتصال به.

ويمنح القانون رب العمل الحق بأن يأمر بمبادرته العاملين والموظفين بأن ينتقلوا مؤقتا إلى العمل عن بعد (بعيدا عن المكتب) في حالات استثنائية مثل وقوع الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية ونشوب الحرائق واندلاع الأوبئة التي تهدد حياة السكان كلهم أو جزء منهم. لكن الانتقال إلى العمل عن بعد يجب أن تثبته قرارات رسمية صادرة عن الحكومة أو السلطة المحلية.

وجاء في القانون كذلك أن العمل عن بعد لا يمكن أن يكون مبررا لتقليص الراتب.

يذكر أن رئيسي مجلسي الدوما والاتحاد، فياتشيسلاف فولودين وفالنتينا ماتفيينكو قد بادرا إلى تبني هذا القانون. ويعتبر فياتشيسلاف فولودين أن القانون سيساعد في الحفاظ على العمالة وتطوير سوق العمل.

جدير بالذكر أن القانون الجديد سيسري مفعوله بدءا من 1 يناير المقبل.

المصدر: إنترفاكس