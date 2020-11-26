مصر.. تداول فيديو لإهانة رجل يثير ضجة كبيرة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لمجموعة أطفال يحيطون برجل ويلقي اثنان منهم عليه زيتا أسود، فيما يلاحقه الآخرون بالتراب.

وفي المقطع المتداول، يحاول الرجل الابتعاد عن الأطفال والنجاة مما يلقونه عليه، دون جدوى، ليقف بعض الصبية الآخرين يشاهدون الواقعة ضاحكين، فيما هو يواصل السير بعيدا عنهم.

وطالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتوصل إلى حقيقة الفيديو المتداول، ومعرفة مكانه، ومحاسبة الأطفال، مناشدين المسؤولين بسرعة ضبطهم.

المصدر: الوطن