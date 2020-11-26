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بالفيديو.. الأمطار تهطل على الكعبة وأمانة العاصمة تحذر

مجتمع

بالفيديو.. الأمطار تهطل على الكعبة وأمانة العاصمة تحذر
Reuters
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نشرت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة السعودية، عبر حسابها في "تويتر" فيديو لهطول الأمطار فوق الكعبة، مؤكدة أن الطائفين ملتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها تقوم بتسهيل أداء الطائفين والمعتمرين لمناسكهم بكل يسر وسهولة، تزامنا مع هطول الأمطار، مشيرة إلى أنها كثفت جهودها في المسجد الحرام استعدادا لاستقبال هطول الأمطار.

 ومن جانبها حذرت أمانة العاصمة عبر "تويتر" من خطورة استخدام الهواتف المحمولة أثناء حدوث الرعد والبرق.

المصدر: تويتر

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